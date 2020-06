Nito Artaza sobre la crisis teatral: "Ir a plantearle cosas empresariales únicamente al Gobierno, no ayuda"

Nito Artaza le pidió ayer al Gobierno Nacional soluciones "abarcativas" para el sector teatral y "no escuchar sólo a las grandes productoras de TV y los dueños monopólicos" de los establecimientos, ante las restricciones impuestas a la actividad por la pandemia de coronavirus.

Tras la reunión del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), el empresario sostuvo que "las propuestas para paliar la situación de la industria cultural deben ser abarcativas, y no sólo escuchar a las grandes productoras de TV y los dueños monopólicos de teatros que piensan en su situación y no explican al resto lo que se propone para el bien común".

En Twitter, el actor y ex senador por el radicalismo llamó a "no confundir a los propietarios monopólicos de teatro con los productores que son los que arriesgan y los artistas en general que están sufriendo".

Cafiero recibió el martes en la Casa Rosada a Carlos Rottemberg, Daniel Grinbank y Javier Faroni, de AADET, para conformar una "mesa de trabajo" del sector ante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 de marzo.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Artaza amplió: "Yo he presentado una propuesta de emergencia porque es el último rubro que va abrir y me parece que ir a plantearle cosas empresariales únicamente al Gobierno, no ayuda porque tiene que ser algo más abarcativo. Encima salen de esas reuniones y no informan qué es lo que sucedió. Hay que pensar en todos, en los artistas, actores, técnicos, sonidistas, maquinistas, maquilladores, autores, escenógrafos... También están los pequeños productores que producen los espectáculos".

Luego, destacó: "La medida de seguir extendiendo la cuarentena es la única vacuna que existe. El problema está en cómo subsistir, hay muchos sectores desprotegidos. El Gobierno tendrá que hacer otro esfuerzo fiscal para pagar sueldos y seguir con las asignaciones familiares y los ingresos por emergencia. Le tiene que exigir a los bancos privados para que salgan a prestar porque los bancos no estuvieron a la altura de las circunstancias".

Por último, planteó una posible solución para este momento tan duro: "Lo que propongo es crear formatos de programas, que sean parecidos a ShowMatch, pero no con el Bailando sino con humor para que puedan participar diversos artistas en un programa. Hacer 10 formatos para contar en las plataformas y también en la televisión pública y privada. Que se haga un convenio con las diferentes asociaciones para que puedan cobrar un bolo, y que a su vez sea rotativo para que sirva para atravesar este momento. También incorporar un teatro en la radio, como era el radioteatro Hacerlo con pautas para que puedan cobrar. Esto es de emergencia y algo transitorio".

