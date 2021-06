Nino Dolce se volcó al judaísmo y contó cómo tomó la decisión de circuncidarse: "Sentí a mis ancestros"

Luego de estar alejado de los escándalos mediáticos, Nino Dolce volvió al ruedo al conocerse la información de su rotundo cambio de vida.

En una entrevista con Tomás Dente en "Vino para vos", el ex integrante del canal Playboy rememoró viejas épocas y dio detalles del viaje chamánico de once meses al Amazonas y su vuelco a la religión judía.

"Cuando vuelvo de Amazonas justo había ido al programa de Alejandro Fantino y él me marcó que era algo muy espiritual y me preguntó por mi religión. Entonces yo le dije que era judío pero que nunca me había importado mucho la religión. Ahí me vio un chico que trabaja en un templo, que ahora está en Israel, y se le prendió la lamparita", comenzó diciendo Dolce.

LEER MÁS La figura que no estará en la gran final de "MasterChef Celebrity 2", además de Alex Caniggia

"Yo vivía en un edificio en Palermo Hollywood y justo tenía un vecino que era amigo de él. Me vinieron a tocar la puerta y me invitan a ir al templo con ellos porque era shabat. Yo ni sabía lo que era. Entramos al templo un viernes a las 7 de la tarde y estaban cantando una canción para recibir el shabat todos en círculo. Sentí como un rayo de luz potente que bajaba de arriba, me estremecí todo, fue muy fuerte", relató.

Luego, Nino dio más detalles sobre cómo fue su primer encuentro con la religión: "El alma se me salió del cuerpo, no se como explicarlo, fue mucho más fuerte que mi experiencia en el Amazonas. Sentí a mis ancestros, como que todo cerraba. Mis bisabuelos llegaron al país y se perdió el hilo, la conducción de lo religioso, después encontré algunas cosas. Sentí que estaba volviendo, cerrando el círculo".

Por último, un año después de ese primer encuentro, Nino Dolce tomó la decisión de circuncidarse. "Me llevaron despacito, yo era un caso medio especial. Yo no sabía qué hacer con todo lo que me pasaba, era demasiado. Empecé haciéndome la circuncisión, fue en 2016. Cuando empecé a ir al templo no entendía nada, hasta le reclamé a mi mamá por qué no me había mandando a un colegio judío y ella me contestó: "¡Pero si te echaban de todos los colegios!". Tenía razón, obvio, yo era un demonio".

LEER MÁS Su experiencia en "GH Famosos": "Empecé a pasarla muy mal, pensé en saltar la pared e irme corriendo"