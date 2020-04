La Niña Loly comienza una nueva carrera: "Lo único que puede ayudarte es..."

Hace años que La Niña Loly le dijo adiós a los medios argentinos, bajó la persiana, y se mudó a Miami para llevar una vida más tranquila, alejada de todo y de todos.

De todas maneras, aún sigue siendo noticia en nuestro país por el vínculo que estableció con More Rial, hija de su ex pareja Jorge Rial, y también porque fue vinculada sentimentalmente con el ex de Cinthia Fernández, Martín Baclini.

Y mientras cumple la cuarentena en la ciudad estadounidense, la modelo compartió qué nuevo giro tendrá su carrera.

LEER MÁS Loly Antoniale se fue del país en medio de las medidas de prevención por el Coronavirus

"El conocimiento es lo único que puede ayudarte a desarrollar tus capacidades completamente! ESTUDIA", señaló en Instagram a la vez que compartió una foto con libros en mano.

Aunque no detalló qué carrera eligió los comentarios de sus seguidores dieron indicios. "Pronto si Dio quiere, la profe más bella de Miami", expresó una persona. Luego, otra usuaria confirmó que Loly está estudiando inglés.

¿Se viene una nueva teacher?

LEER MÁS Martín Baclini tras las acusaciones de Cinthia Fernández: "Nunca estuve en medio de una relación"