La nieta de Lía Crucet denunció a un participante de ‘Soñando por bailar’ por acoso sexual

Malena Rosario González, nieta de la popular cantante Lía Crucet, denunció que sufrió un intento de abuso sexual por parte de su ex empleado, José María Gómez, ex participante de ‘Soñando Por Bailar’ conocido como ‘El Carni’.

Según relató la joven de 23 años al ciclo El show del espectáculo, por AM 1300 La Salada que conduce Ulises Jaitt, todo sucedió en el restaurante del ex mediático, ‘Aquiles’, de Villa Martelli, luego de que le pidiera que hiciera un turno de más, ya que ella era mesera del lugar.

“Estaba trabajando en el bar de moza porque quería juntar plata para una producción nueva. Me gustaba el laburo, eran todas compañeras re bárbaras. A mí me contrató el encargado”, dijo la nieta de la cantante.

“Mi horario era de 16 a 2 AM y un día antes me había dicho que vaya a las 11 para atender un evento grande. Cuando llegué al lugar, me enteré que estaba sola con él. Como estaba empezando no podía decir que no. Estábamos los dos y en un momento me dice: ‘Male, haceme un favor. Pasa un trapito en el espejo del baño de hombres’. Yo fui y lo veo que estaba orinando. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui a la parte delantera. Ahí, vino, me agarró de la cintura y me dijo ‘que bien que trabajas, me encanta’”, dijo sobre el primer acercamiento desubicado del empresario.

La joven contó que siguió con su trabajo, hasta que cerca de las 20 que se sentó a comer con sus compañeras. ”El encargado vino a decirme que vaya a la oficina de José por un tema de sueldo. Me pareció raro. Le pregunté si no podía esperar a que termine de comer porque venía trabajando de las 11 de la mañana. El encargado me dejó con José a solas: salió del baño abrochándose el pantalón. No sabía dónde mirar. Otra vez lo mismo. Me dijo ‘vení, acercate’ y me pidió que no me siente. Me preguntó si hacía deportes: ‘viste el lomazo que tenes’. ‘Acercate, sacate el faldón un minuto’”, contó que le pidió.

“Me lo saqué y lo dejé ahí cerquita. El me dijo: ‘tenes unas nalgas enormes, permiso te voy a acomodar la camisa’. Me metió adentro del pantalón la mano y me toca toda la cola. Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas, me abroché rápido el faldón y me dijo que al otro día vaya de nuevo a las 11 porque ‘te lo ganaste’”, relató Malena.

“Cuando voy al baño otra moza me abraza y me dice que lo mejor que podía hacer era irme porque si me quedaba, iba a pensar que me gustó. Otra que ‘esa manía no se le va más’ y de hecho hay algunas compañeras que salen con él”, reveló dando a entender que todo el local sabía su proceder y parte de las chicas que allí trabajan padecieron este acoso.

Apenas terminó su jornada, Malena fue a la Comisaría de la Mujer y Familia de Vicente López a denunciarlo. La joven contó que lo habló con toda su familia, y que hasta su madre llamó a Gómez que le desmintió todo.

Con su abuela, Lía Crucet, no lo charlo: “Ella tiene esquizofrenia desde que tenía 14 años y antes del 24 de diciembre está mal de salud. Te llama todo el día, te dice que le pasaron cosas, después que es mentira. Está con un brote. También con el tema del marido que se está separando. Por ahora no sabe”.

