Nicole volvió de Europa y habló del audio a Cubero: "Se lo dije como si fuera un hermano"

se escucha en uno de los audios quele envió ahace unos meses.

Y agrega: "Realmente pensá en un futuro, ¿en qué querés apuntar?... Una carrera seria... O sea... no estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda".

Cierto es que el escándalo fue disparado por el ciclo "Intrusos" y todos los medios le dieron cobertura a la noticia.

Un día después de explotar esa bomba, Nicole Neumann volvió al país y fue entrevistada por "Los Ángeles de la Mañana".

viciconte cubero.jpg

"Fue un audio, una conversación, se lo dije como si fuera un hermano, no me gusta la exposición de la intimidad constante porque no resguarda a nuestras hijas, lo que no me parezca bien se lo voy a seguir diciendo", argumentó la modelo.

nicole neumann.jpg

Y sumó a su relato: "Ojalá tengamos un buen diálogo porque la paternidad es compartida, era un consejo de lo que me parece que está mal, tiene una carrera que cuidar, es el capitán de Vélez, es una persona con la que estuve 11 años, son cosas que se tienen que charlar, parece que vamos a tener que hacer un chat de varias personas para debatir las cosas de nuestras hijas".

También se refirió a la cautelar que puso desde Europa por no poder hablar con sus hijas durante varios días: "Hablé con mi abogado porque estuve 3 días sin poder hablar con mis hijas, yo estaba en Europa trabajando y las nenas son chicas y tienen que hablar conmigo".

