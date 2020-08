Nicole reveló el promedio sexual que tenía con Cubero: la picante respuesta de Mica Viciconte

Nicole Neumann reveló el promedio sexual que mantuvo con Fabián Cubero durante su matrimonio. La conductora de "Las 10 de Nicole", Kzo, dio detalles de su vida sexual con el padre de sus tres hijas durante una charla con el Pollo Álvarez.

LEER MÁS: Pampita criticó a Nicole Neumann por un dato que reveló sobre Fabián Cubero y le dio un consejo a Mica Viciconte

"Es así. Para mí el sexo pasó de moda, hay que tener normal. Para una pareja que está hace cuatro años, un año de casados, tres veces por semana es perfecto, no nos movamos de ahí", indicó el conductor ante la pregunta de su compañera en "Nosotros a la mañana", El Trece.

A lo que la rubia, luego de reírse, contó: "¡Yo estaba en ese promedio a diez años de casada Pollo! No sé, cada pareja tiene su acuerdo".

LEER MÁS: Nicole Neumann admitió el promedio sexual que mantuvo con Fabián Cubero

"Hay reclamos, voy a tratar de mejorar. Para ser sincero creo que el promedio no mejoró sino que empeoró", reconoció Álvarez.

En este marco, en "El show del problema", El Nueve, se tocó este tema y Mica Viciconte, actual novia del ex futbolista, lanzó "Fabián es un tigre (se ríe). Hablando en serio, yo agradezco hacer el amor con alguien que tengo pasión y que lo amo".

Y agregó ya más seria: "Yo hablo de mi pareja actual, no hablo de mis ex parejas, yo nunca hablé, jamás, tampoco hablé de mi record anterior, no me gusta".

"Cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto", expresó certera.