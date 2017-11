¿Nicole reemplazará a Pampita en el Bailando?: "Ella deja su lugar y alguien tiene que ocuparlo"

Pampita podría abandonar su puesto en el jurado del Bailando tras algunas propuestas que a la morocha le parecieron más interesantes y, en particular, una de Telefe.

En el caso de que la modelo aceptara cualquiera de ellas, deberá abandonar su participación en la mesa examinadora del Bailando y, por supuesto, la silla vacía tendrá que ser ocupada por alguna personalidad destacada y ¿quién mejor que Nicole Neumann para llenar ese espacio?

Este martes, en Los Ángeles de la Mañana, Nicole no negó esa posibilidad: "No sé de qué puedo hablar y de qué no. Hay un par de propuestas para el año que viene, veremos qué hacemos", contó.

"No es un reemplazo. Ella deja un lugar y alguien tiene que ocuparlo". "¿Sos la indicada?", le preguntó la notera: "No lo sé, veremos, ¿por qué no?", contestó ella.

Pero eso no es todo, si Nicky llegara al jurado del Bailando "sucediendo" a Pampita, la producción del certamen ya tiene pensado sumar el año que viene a Eva Bargiela, ex pareja de Facundo Moyano, actual novio de Nicole. ¡Para alquilar balcones!

Mirá!