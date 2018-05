Nicole puso en peligro el desembarco de Cubero en el panel de Pampita

Ayer se concretó la visita deal programa de, una de las enemigas más acérrimas en el medio deprecisamente, ex del futbolista de. Tal como contó de manera exclusivay fue negado por la modelo en un Twitter, a la rubia no le cayó para nada bien la idea de tener a su ex en la misma productora ya que todos los caminos indicaban queiba a sumarse al staff fijo de panelista de

Este portal contó – además – que Nicole puso el grito en el cielo y que tuvo palabras muy elevadas de tono con los directivos de Kuarzo, al punto tal de amenazar con dejar su programa de las tardes en esa señal de cable y renunciar al programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", que sale al aire por Telefe pero que produce la misma empresa.

Embed Ni discuti con nadie, ni estoy enojada con nadie x nada , ni me voy de ningún lado ni canal , ni me iria por 3ros tampoco.....basssstaaaaa de elucubraciones #Gracias — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 17 de mayo de 2018

Si bien el deportista fue este jueves al programa de la novia de Pico Mónaco y la pasó más que bien, lo sucedido anteriormente con su ex y los directivos de Kuarzo frenó por el momento la posibilidad de sumarse fijo a "Pampita Online", cosa que iba suceder desde el próximo lunes.

Embed Dejenme afuera de las novelas de ciencia ficción !!! Yo no hice nada que se le parezca!Ni me enoja esto en absoluto — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 17 de mayo de 2018

Asimismo, desde Vélez no vieron con buenos ojos que ya haya trascendido un escándalo con su ex, como informó PrimiciasYa.com. Pese a que Nicole negó esa información desde Twitter, allegados a la productora Kuarzo confirmaron que la modelo y conductora les comunicó a los gritos a los productores su rechazo a la incorporación del futbolista.

De todas maneras, Cubero esperará a que se calme un poco la situación y se volverá a reunir la semana que viene con los productores y definir qué día finalmente arranque por un tiempo en lo de Pampita.

En tanto, Nicole podría dar un paso al costado y rescindir su contrato con Kuarzo para sumarse nuevamente a las filas de Marcelo Tinelli, en la nueva edición de "Bailando", propuesta que rechazó a principios de año para quedarse en Telefe y en el cable junto a Robertito Funes Ugarte.

