Nicole Neumann y Matías Tasín avanza a paso firme y la pareja decidió tomarse otras vacaciones luego de viajar a Europa. El romance de

Esta vez el destino elegido por la modelo y el empresario fue Bariloche pero no viajaron solos ya que la rubia fue con sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole reconoció estar enamorada del muchacho y contó: "Estamos experimentando", sobre este primer viaje todos juntos, ante las cámaras de "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Cuando el notero le dijo: "Vos te quejaste de esa situación en cuanto a Fabián", haciendo referencia al vínculo de Mica Viciconte con sus hijas, ella aclaró: "No, yo no me quejé de esa situación. Lo que no corresponde es que los chicos duerman con personas que no son su papá y su mamá en una misma cama, que es muy diferente".





