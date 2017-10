Nicole Neumann y su separación de Cubero: "Tuve miedo de caer en una depresión"

Súper enganchada con Facundo Moyano, Nicole Neumann no la pasó nada bien apenas se desintegró su pareja con Fabián Cubero y aún continúa reponiéndose de la separación Entrevistada por revista Hola!, la modelo reveló detalles de la ruptura y se refirió a su nuevo romance con el diputado nacional.

"Todavía tengo altibajos con la separación, más allá de que para mí fue un proceso interno", contó a la publicación. Y agregó: "El año pasado fue durísimo, por primera vez tuve miedo de caer en una depresión, la pasé muy mal".

"Lo principal fue la frustración de desarmar una pareja, de haber tenido padres separados y de repetir lo mismo con mis hijas. A veces Sienna no entiende por qué no dormimos los dos en casa, Allegra suele decir 'no quiero ir con papá porque estoy con mamá' o al revés", relató luego.

Más tarde, habló de su relación con Moyano: "No era la idea que la primera vez que saliera a comer con alguien salieran todos los medios a hablar del romance del año. Trato de entender que hoy en día cualquiera tiene un celular con cámara, pero estoy segura de que en algún momento se van a calmar".

Finalmente, Nicky describió a Facu: "Es una persona muy inteligente a todo nivel, muy culto y maduro a nivel emocional, tengo momentos en los que a él no le queda otra que contenerme a nivel emocional. Es muy caballero, tiene un temple sereno que está bueno porque yo soy muy polvorita. A los dos nos gusta leer y viajar. Me encanta cuando habla de política porque sabe mucho".

Embed

Embed

Embed

Embed