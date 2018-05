Nicole Neumann trató de "muerta" a Ivana Figueiras

Nicole Neumann se ausentó esta semana de Cortá por Lozano para encontrarse en Miami con su amigo y flamante papá, Flavio Mendoza, en plan de conocer al pequeño Dionisio. se ausentó esta semana depara encontrarse en Miami con su amigo y flamante papá,, en plan de conocer al pequeño

Pero en comunicación con Vero Lozano, la modelo no se negó a hablar sobre las últimas declaraciones de Mica Viciconte en la revista Gente y así fue como la conductora la contó que la actual novia de Cubero, le había confiado a la publicación que "no puedo vivir sin sexo".

"No tenía ni idea y no me afecta para nada. ¿Pero quién puede vivir sin sexo? Un asexuado. ¿No?", contestó Nicky con ironía.

Luego, intervino Connie Ansaldi: "Mica dijo algo peor. Dijo que con Fabián estaban planeando una fiesta, un trío... Ella dijo que prefería con un varón y él con una chica".

"Sobre gustos, qué se va a hacer. Lo bueno sería mantenerlo en lo privado, más cuando hay niños. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera... ¡Yo también prefiero un varón!", contestó la Neumann.

Pero lo verdaderamente fuerte de las declaraciones de Nicole, fue cuando le comentaron a la blonda que la producción de Viciconte para Gente había sido realizada con ropa de la marca de Ivana Figueiras, con quien la panelista está peleada-: "Dejemos de levantar muertos", fue la respuesta de Nicole Neumann.

Mirá!

Embed