Nicole Neumann: su relación con Matías Tasín y... ¿un palo para Facundo Moyano?

Nicole Naumann y Matías Tasín corre sobre los rieles de la tranquilidad y la pareja se muestra súper enganchada y feliz; muy lejos de aquella convulsionada relación que la rubia vivió con Facundo Moyano. El romance entrecorre sobre los rieles de la tranquilidad y la pareja se muestra súper enganchada y feliz; muy lejos de aquella convulsionada relación que la rubia vivió con

Este martes, la modelo dialogó con Intrusos y, cuando el notero le preguntó si había soñado con una familia ensamblada, la rubia pareció optimista al hablar sobre el futuro del noviazgo con el empresario.

"No lo había soñado así. En realidad uno sueña con casarse y mantener esa familia para toda la vida, pero llegado el momento de la separación sí estaba abierta a que el amor vuelva", contestó Nicole.

Luego, se refirió a su separación de Fabián Cubero: "Lloré casi todos los días durante un año estando aún en pareja, tratando de remarla y encontrarle la vuelta", confesó.

Más tarde, Neumann dudó sobre la posibilidad de casarse con él muchacho y tener hijos: "No sé, todavía es reciente, veremos. Qué sé yo... Nunca digas nunca. No está en los planes pero no quiero decir que nunca o un no rotundo porque nunca se sabe lo que te depara la vida".

Finalmente, Nicole pareció tirarle un palito a Moyano: "Ya compartimos viajes con niños y Matías es el primer novio de mamá que conocen mis hijas", concluyó.

Mirá!

Embed