Nicole Neumann: "Lo sexual no me llena, tengo otra edad, prefiero el celibato”

Nicole Neumann realizó sorprendentes declaraciones sobre cómo vive este presente sin estar en pareja en cuanto al sexo.

La modelo se mostró reflexiva y remarcó: “Cuando uno está bien con uno mismo y está centrado y te das cuenta de lo que vales, hay un montón de cosas que no permitís".

"Me pasó que había cosas que estaban bien aceptarlas y exigía demasiado poco, ahora estoy en exigente y si no venís con todo esto cumplido ni vengas”, dijo en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no brindas lo mismo quedate en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama”, continuó la rubia y ex de Fabián Cubero.

Y cerró con una confesión: “En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otros cosas que valoro más, lo sexual no me llena, tengo otra edad, prefiero el celibato”. Pero enseguida aclaró entre risas que “por un tiempo prudente”.