Nicole Neumann reconoció que tiene más diálogo con Fabián Cubero

Nicole Neumann reconoció que tiene más diálogo con Fabián "Poroto" Cubero luego de varios idas y vueltas feroces que tuvieron en en el último tiempo en los medios.

En charla con "Intrusos", América, la modelo reconoció que está mejor la relación con su ex marido y padre de sus tres hijas: Allegra, Indiana y Sienna.

"Intentando siempre una mejor relación, tenemos un poco más de diálogo", explicó la rubia.

Y sobre su pensamiento de la boda de Pampita y Roberto García Moritán, dio su punto de vista.

"Yo no me casaría tan rápido como hizo ella pero es un tema de cada uno, no estoy diciendo si está bien o mal lo que haga el otro", fundamentó Neumann.

