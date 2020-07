Nicole Neumann preocupada por lo que pasa con sus hijas en lo de Cubero y Viciconte: “Empezaron a hablar”

Nicole Neumann está de nuevo atravesando una fuerte polémica con su ex marido, Fabián Cubero y su novia Mica Viciconte, por el cuidado de las tres hijas del ex matrimonio, Indiana, Allegra y Sienna.

Cubero denunció a la rubia por no entregarle a sus hijas en tiempo y forma como lo tenían pautado. Una vez que estuvieron allí, la modelo reveló que sus hijas le contaron que las depilaron.

Nicole le envió un mensaje a Karina Iavícoli, panelista de "LAM",El Trece, sobre una conversación que tuvo con las pequeñas: “Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. (Mica Viciconte, no la nombra) le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”.

Angustiada, Mica negó en televisión cualquier tipo de maltrato. Ahora, Nicole volvió a hablar: “Yo respeto a mis hijas así que no tengo absolutamente nada que decir. Paz para todo el mundo, yo por respeto a mis hijas no voy a hablar de su papá. Están mis hijas en el medio, me parece una falta de respeto hablar del padre”.

Sin embargo, mientras les pedía a los noteros que se fueran dijo la llamativa frase sobre el cambio de actitud de las pequeñas: “Por lo menos empezaron a hablar”.

Entonces, le preguntaron si había escuchado a la exempleada que salió a defender a Mica, la rubia respondió: “Chicos, yo les creo a mis hijas. ¿Está bien? Le creo a mis hijas”.

