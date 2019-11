Nicole Neumann y una palito a Pampita: “Hay como una moda ahora, estamos dos meses y nos casamos”

La modelo no dudó en cuestionar el matrimonio express, en clara alusión al de Pampita con Roberto García Moritán.

Nicole Neumann tiró, sin querer queriendo, un palito a Pampita por su casamiento tras dos meses de estar de novia con Roberto García Moritán. Nicole y Carolina Ardohain son históricas rivales: ambas se ubicaron en veredas enfrentadas desde que comenzaron a trabajar y no se pueden ver.

La panelista de “Nosotros a la mañana”, El Trece, se refirió al tiempo de relación de la pareja, y con mucha ironía lanzó: “Hay como una moda ahora, estamos dos meses y nos casamos”.

En ese mismo orden, aclaró que ella no se volvería nunca a casar: "Noooo, ya dije que jamás cometería ese error", dijo.

"¿Te parece apresurada la decisión de Pampita de casarse con Moritán?", fue al grano Tomás Dente.

A lo que la rubia respondió: "Ya me lo preguntaron. A cada uno le parece lo que le parece sobre su relación y los tiempos. Yo no lo haría. Tardo tres o cuatro meses en presentarles a mis hijas a un novio, así que imaginate si me voy a casar a los dos...".