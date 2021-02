Nicole Neumann, la nueva conductora de "Santo Sábado": "Con El Pelado siempre tuvimos buena química para hacer cosas juntos"

A partir de este sábado 27 de febrero, Nicole Neumann llega a la pantalla de América TV para estar junto a Guillermo "El Pelado" López en la conducción de "Santo Sábado" (22Hs), tras la salida de Soledad Fandiño.

“Bienvenida Nicole Neumann a Jotax, a partir del sábado 27, en Santo Sábado. Junto al Pelado López, conducirán el programa”, anunciaba el producción de Jotax, José Luis Núñez.

Y el último jueves, Nicole se despidió de "Nosotros a la mañana" (El Trece), tras estar dos años en el ciclo que conduce El Pollo Álvarez. En diálogo con PrimiciasYa.com, la modelo y conductora contó cuáles son sus expectativas para este nuevo desafío profesional.

"Estoy feliz, la verdad es que necesitaba un cambio ya que hace dos años que estaba con El Pollo y surgió justo esta posibilidad de hacer el programa con El Pelado. Nunca trabajamos juntos, pero coincidimos en un montón de situaciones de eventos, de tele y demás. Siempre tuvimos muy buena onda y deseábamos trabajar juntos algún día y la verdad es que está buenísimo. Yo siempre apunto a la conducción y si bien ya lo he hecho y tengo mi programa en Kzo, pero estoy feliz que se dé esta oportunidad por parte de América y de la mano de Guillermo. Me encantan los cambios y los desafíos, soy muy inquieta. Y para estar bien necesito nuevas motivaciones todo el tiempo. Esta propuesta llegó en el momento indicado. Estoy feliz por este nuevo camino", comenzó diciendo Nicole.

LEER MÁS Soledad Fandiño ya tiene reemplazo en la conducción de "Santo Sábado"

Luego, remarcó: "Es una propuesta diferente pero tampoco tanto, siempre tuvimos buena química con El Pelado para hacer cosas juntos en tele, eventos... Por ejemplo, estuvimos juntos en la protesta contra las pieles donde se terminó cortando toda la 9 de Julio. Siempre la pasamos bien, nos divertirnos pese al memento que estemos pasando. El tono del programa es divertirse y pasarla genial. A eso vamos".

Nicole ahora podrá acomodar sus horarios en la semana para dedicarse de lleno a la educación de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna y los sábados a hacer el programa en América: "Hacer el programa los sábados a la noche cambia para bien, venia hace dos años levantándome a las 6:30 de la mañana haciendo tres programas en un momento, hasta hace poco haciendo Las 10 de Nicole que lo tuve que dejar porque no me daba el cuerpo haciendo tanta tele y con tres criaturas. Los sábados y domingos me dedicaba a descansar, a tener un poco de vida social y a tener actividades con mis hijas, y a recuperarme sobre todo de la semana. Yo creo que cuando uno proyecta cosas al Universo y desea cosas, de alguna forma termina llegando. Yo estaba pidiendo un cambio sobre todo ahora que empiezan las clases y es todo una situación nueva en medio de la pandemia. Todo se dio en el momento justo y podre estar de lleno con mis hijas en la semana con el colegio y los sábados el programa. Se me fue encuadrando todo".

Con respecto al inicio de clases en medio de la pandemia por coronavirus, dijo: "Me gusta poder estar con mis hijas en todo momento y se me acomodó todo de manera impecable. Yo me dedico siempre en todo momento a mis hijas, siempre lo hice salvo una época que estuve en Cortá por Lozano que no me coincidían los horarios y tuve que resolver de otra manera. Pero ahora cambio todo y podre estar con ellas siempre".

"A todas las madres nos da un poco de temor, es como esa dicotomía de la necesidad de ir a clases está todo es miedo alrededor. Pero yo confío que todo irá bien, que se van a respetar todos los protocolos, y por ahí hay un poco más de tranquilidad porque ya lo tuvimos... Y si bien hay habido algunos contagios, son poquitos. Hay que confiar que todo va a estar súper cuidado y hay que adaptarse tomando todos los recaudos necesarios", agregó.

Por último, sobre si solía ver "Santo Sábado" y si es de ver televisión, Nicole señaló: "Al programa lo veía, no soy de mirar mucha tele es la verdad. Pero cuando logro estar tranquila en casa obviamente prendo un rato y veo. Pero este tipo de programa me gustó porque el fin de semana llegaba agotada y lo veía ya que es como un resumen de todo lo que pasó en la semana. Te pones al día con todo lo que pasó, para mí es la gloria. Además es contado desde el humor y muy divertido. Pero después no veo tele por falta de tiempo y de energías, hacia tele a la mañana, a la tarde hago cosas de la vida en general, y a la noche llego agotada y estoy con mis hijas".

LEER MÁS Nicole Neumann sobre el mensaje a Pampita: "Devolví el apoyo que ella me dio"