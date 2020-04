Nicole Neumann, molesta con Fabián Cubero por la alimentación de sus hijas: "Acá carne no se cocina"

En plena cuarentena, la modelo aprovechó para diferenciarse de su ex sobre la alimentación de sus hijas Sienna, Allegra e Indiana.

En plena cuarentena, Nicole Neumann habló una vez mas sobre la alimentación de sus hijas Sienna, Allegra e Indiana, y se diferenció de Fabián Cubero.

En "Nosotros a la mañana", El Pollo Álvarez le consultó a la modelo sobre los hábitos alimenticios de las chicas en medio de el aislamiento social preventivo obligatorio con la custodia compartida.

Nicole respondió que sus hijas "están un rato y un rato. En casa no se cocina carne. Alguna cosita por ahí les tengo porque ellas no son veganas. Acá carne no se cocina, casi toda la comida es vegetariana".

"Esta semana encontré unas bebidas de castañas de cajú que vienen saborizadas de vainilla y chocolate, y les encantó así que por suerte ya les pude volar la chocolatada de vaca", agregó Neumann.

Luego la rubia explicó que "hay estudios científicos, y no hecho por veganos, que dice que consumir carne implica un alto porcentaje de tenedencia al cáncer de colon y a un montón de cosas que no están buenas. De verdad, no es un invento".

"Nadie obliga a nadie a nada. En los últimos años no se recomiendan los lácteos para niños, después de la lactancia materna, en absoluto. Hay que consultar a los médicos y especialistas. Hay que tener bien claros los procesos y con qué suplantar qué. No es arte de magia", finalizó Nicole.

