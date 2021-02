Nicole Neumann sobre el mensaje a Pampita: "Devolví el apoyo que ella me dio"

En el marco de una extensa entrevista con Nicole Neumann que publicaremos en estos días, la modelo habló del acercamiento con Pampita.

La rubia debuta este sábado en la conducción de "Santo Sábado". Dejó "Nosotros a la mañana" y aceptó la propuesta de Jotax para sumarse al ciclo de América junto a Guillermo López.

Ante la consulta sobre el acercamiento que tuvo con Pampita, Nicole no esquivó la pregunta.

Y reconoció: "No volví a hablar, fue el cruce en ese momento que yo devolví el apoyo que ella me dio cuando estuve enferma, pero no volvimos a hablar".

Además, dijo que no tiene problema de que vaya al programa pero que no es una necesidad dialogar a menudo con ella.

"No tengo problema, no es una necesidad, hablar me gusta hablar con mis amigas de verdad", le dijo a Primiciasya.com.

