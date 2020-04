Nicole Neumann le responde a Susana: "La cuarentena pone agresiva a la gente"

Susana Giménez habló esta tarde en "Intrusos" y amplió su enojo expuesto ayer en charla con Primiciasya.com sobre las críticas recibidas por devolver un perrito cachorro que compró en un criadero.

La diva fue muy dura con Nicole Neumann pese que fueron muchos los que salieron a repudiar la devolución del animal, aunque sea de forma temporaria hasta que deje de morder.

"Nicole es otra estúpida, ella sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Ella repite lo que le dicen, le piden que me mate y ella siguen sin preguntar, no sabe de televisión ni de nada. Yo en mi programa siempre pregunto, pido que chequeen si es verdad, no me gusta hablar mal de la gente porque si", dijo Susana en charla con el programa de América.

LEER TAMBIÉN: Susana Giménez en "Intrusos": "Nicole Neumann es una estúpida"

La diva fue fuertemente cuestionada, entre otras cosas, porque decidió comprar un perro en una criadero. "¿Y dónde quieren que la compre, en una farmacia? Yo tengo esa raza de perros porque me gusta, también tengo perros que adopté. Voy a tener el perro que me de la gana, en mi barrio no hay perros de la calle. Que Nicole se meta en su vida y con sus perros, si ella quiere adoptar 200 perros vagabundos que lo haga", respondió furiosa la conductora.

Y, más tarde, la rubia manifestó que "nunca me pareció interesante como para entrevistar".

Primiciasya.com se comunicó con Nicole quien no estaba viendo el programa pero que empezó a recibir llamados por los dichos de la animadora.

"Ni idea lo que dijo, estaba haciendo la tarea con mis hijas. Imagino que no le explicaron bien lo que dije, para varias, y replican todo lo mal intencionado", le dijo Neumann a este portal.

Y enfatizó: "Lo que sí me comentaron es que dijo que no soy interesante, o algo así. ¿Puede ser? ¡Qué loco! ¡Me hizo varias notas! ¡Y hasta me pagaron!".

Asimismo, la modelo, panelista y conductora dejó dos frases que podrían hablar de una interna desatada entre ambas por el romance que Nicole tuvo con Facundo Moyano, meses después de que el Diputado haya coqueteado con la conductora de Telefe.

"La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior", expresó, y reveló: "Tendrá algo viejo en mi contra guardado".

LEER TAMBIÉN: Susana tras las críticas que recibió por su perrita Rita: “Estoy harta de que digan estupideces, me pone bastante mal”