Nicole Neumann le contestó a Mica Viciconte: "Esta fruta madura tuvo tres pibas"

Luego de que Mica Viciconte la destrozara en Incorrectas e incluso la tratara de “vieja” con las siguientes palabras: “…hay que entender que cuando una fruta cae del árbol y madura, sale una nueva. Entonces hay que entender las generaciones nuevas y respetar el trabajo de cada una", Nicole Neumann recogió el guante y le contestó a su enemiga.





"Mica Viciconte dijo que vos sos una fruta madura", le dijo Verónica Lozano. Y la reacción de la modelo no se hizo esperar: "Tengo tres pibas... Estoy así, divina", dijo la panelista y comenzó a desfilar.





"No me afecta lo que diga, sí me afecta llegado el caso de que se enteren mis hijas, de 7 a 9 años, que leen. Me duele un poco de una persona que me eligió durante 11 años como mujer y madre de sus hijas. Pero más allá de eso, me importa lo que diga la gente que me quiere y que realmente me conoce", agregó Nicky.





