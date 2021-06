Nicole Neumann le contestó a la ex de Urcera: "No me engancho con ex ni pasados de nadie"

José Manuel Urcera, nuevo novio de Nicole Neumann, aseguró en "Intrusos" que la rubia "es la persona que le gusta a tus amigos, a los papás de tus amigos, a los abuelos, a todo el mundo. Es muy linda y es conocida en el país y causa eso. Pero después cuando uno conoce en persona a la gente, la normaliza y lo tratás de igual a igual".

La ex del piloto, Mica Álvarez Cuesta, indicó luego que ella se había visto con él un día antes que se encuentre con Nicole y dejó picantes declaraciones y hasta aclaró que se los encontró y lo encaró a él.

"Preferí verlo con mis propios ojos, y al verlos me salió el instinto". En ese momento, al encontrarlos juntos, sentenció: "obviamente estaba embroncada y molesta por su mentira".

En "Santo sábado", Nicole se refirió a su noviazgo y sobre las declaraciones de la ex de su novio: "Se llama Manuel, le dicen Manu. Mica en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo, es como condición sin ecuanon".

"Yo no me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien y cuidando a mis hijas. Todo lo que no es mío no me hago cargo", sentenció.

LEER MÁS: Horacio Cabak habló de la situación con su mujer: "Vivo en mi casa hace mucho tiempo"

Y sobre el mensaje que recibió de ella y no contestó, aclaró: "Les escribe una ex, ¿ustedes son sororos con los ex de sus ex?".

"Yo pregunto todo chicos. Soy una señora chicos desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña", finalizó.

LEER MÁS: Karina Jelinek contó que una amiga la ayudará a ser madre con el alquiler de vientre en Argentina