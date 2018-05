Nicole Neumann le contestó a Cubero: "Me hubiera considerado frustrada si..."

Nicole Neumann protagonizó la tapa de la revista Gente en la cual, la rubia salió haciendo el gesto de "Fuck You" y disparando duros conceptos sobre Fabián Cubero, quien luego, en su descargo, aseguró que la rubia acumula varias frustraciones y que este es su segundo divorcio, entre otras declaraciones que el futbolista disparó en Pamela a la tarde. Esta semana,protagonizó la tapa de la revistaen la cual, la rubia salió haciendo el gesto dey disparando duros conceptos sobre, quien luego, en su descargo, aseguró que la rubia acumula varias frustraciones y que este es su segundo divorcio, entre otras declaraciones que el futbolista disparó en

Como era de esperarse, Nicky no se quedó callada y le contestó a su ex ante las cámaras de Infama.

"Me separé justamente esperando que él sea feliz y tenga una pareja que lo haga feliz. Porque yo, al haber sido infeliz, no lo estaba haciendo feliz a él. También pensé que llegado ese momento las cosas se iban a relajar hacia a mí, y eso no pasó", arrancó a decir.

Luego, se refirió a la afirmación de Fabián, en cuanto a las frustraciones de la modelo: "No me molesta (que haya dicho eso). Me siento bastante exitosa en todos los aspectos de la vida, como personas, más allá de la carrera. Frustrada me hubiera considerado si me quedaba en un lugar donde era infeliz", concluyó.

