Nicole Neumann a Ivana Figueiras: "Ojo que sé mucho de vos, drogas, intentos de suicidio"

Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzó a tornarse más escandalosa a medida que terceros comenzaron a formar parte del conflicto entre la modelo y el ex futbolista. La separación decomenzó a tornarse más escandalosa a medida que terceros comenzaron a formar parte del conflicto entre la modelo y el ex futbolista.

Este martes, en Pamela a la tarde, Luli Fernández mostró un chat que Nicole le habría enviado a Ivana Figueiras, con quien la rubia empezó a tener mala relación tras su separación de Poroto.

"Esta captura de WhatsApp me llega ayer. Una fan le manda a Nicole un mensaje y ella le manda todo esto a Ivana. Esto no me llega por las protagonistas, me lo manda una amiga indignada al verla a Nicole llorando en televisión...", contó Fernández.

Luego, se mostraron las terribles palabras de Neumann hacia Figueiras: "Ojo que sé mucho de vos. Drogas, intentos de suicidios y demás con criaturas al pie... cosas reales, no como tus pendejadas... no me busques... ¿¿¿Vos te miraste cómo quedaste hecha pelota de cuerpo??? ¡¡¡Por favor!!! Hablá donde no hagas agua. Escupir para arriba puede ser muy peligroso".

A continuación, Luli, dejó escuchar un mensaje de Figueiras. "Si, cuando Nicole estaba llorando el otro día en la televisión, todas mis amigas que sabían me reenviaban este chat. No lo podían creer. Yo nunca hablé de este tema, nunca lo conté, pero el mensaje es real. Me lo mandó Nicole hace dos o tres meses porque yo subí una historia a Instagram con mi novio riéndome porque tenía él el labio hinchado. Y se ve que una seguidora le avisó a Nicole, que atacada se lo auto-adjudicó porque yo nunca la nombré a ella en el video. Era un chiste interno con mi pareja. A raíz de ese video me amenazó, la verdad fue horrible...". ¡Terrible!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed