Nicole Neumann habló del video de Oriana Sabatini: "¿Por qué eso de la perfección?"

Oriana Sabatini sorprendió en las redes el jueves al publicar un video tal cual es.

La joven, que vive con su pareja Paulo Dybala en Italia, mostró cada recoveco de su cuerpo y confesó que sufrió de trastornos alimenticios durante 10 años y que aún mantiene una relación "muy difícil" con la comida.

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", dijo la morocha.

LEER MÁS: La reacción de Paulo Dybala ante el video de Oriana Sabatini donde habla de los trastornos alimenticios

“Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima", agregó.

A partir de esta publicación muchos salieron a criticarla pues no la veían tan mal o simplemente que con la vida que lleva no tiene por qué quejarse.

LEER MÁS: La fuerte confesión de Oriana Sabatini: "Después de convivir 10 años con trastornos alimentarios y anorexia, hoy me pinto..."

Nicole Neumann se refirió a este video en "Nosotros a la mañana", El Trece, y dio su opinión sobre el tema tras la confesión de la cantante.

“Mi realidad es que no me muero de hambre y me encanta ver este mensaje de que se puede ser bellísima como es Oriana, sin la perfección de la cola trabajada hasta acá arriba, la lola así. Nada que ver, todo lo contrario, y es de las mujeres más bellas de la Argentina”, sostuvo la modelo.

Y añadió: “¿Quién instala esa perfección? ¿Por qué eso es la perfección? Porque ella es perfecta”.