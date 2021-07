Nicole Neumann habló de temas escatológicos en la pareja: el picante mensaje de Mica Viciconte

Nicole Neumann habló en "Santo sábado", América, sorprendió el sábado en el programa al confesar las cuestiones de pareja que no soporta.

"¿Qué te la baja a vos?”, le preguntó Gabriel Oliveri a Nicole, a lo que ella respondió: “Los temas escatológicos. Hay baño de recepción, cuando el otro se metió a la ducha. Está el baño de las criaturas y que diga: ‘Me voy a ver qué hacen las chicas´. El otro se da cuenta cuando vos esquivas ese momento y dice: ‘Yo también lo tengo que esquivar’. No se habla, pero te das cuenta”.

Y defendió su postura: “Para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando perdés todo enfrente del otro… Y hay que cuidarlo en el tiempo”.

“Me pasó con uno que me habló desde el baño y perdió, chicos. Nunca más hubo sexo ahí”, recordó Neumann.

Estos comentarios en pleno aire no le cayeron nada bien a Mica Viciconte, actual pareja del ex futbolista Fabián Cubero, ex de Neumann.

En este marco, Mica compartió un picante mensaje desde sus historias de Instagram: “Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano piensas agarrar al amor de tu vida?”, reflexionó.

¿Palito para la rubia?