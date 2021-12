Nicole Neumann habló de un posible acercamiento con Mica Viciconte: "Ojalá se traduzca en hechos lo que dijo"

Luego de una ola de rumores, Mica Viciconte y Fabián Cubero confirmaron que serán papás de un varón al que llamarán Luca. El anuncio lo hicieron público en sus redes sociales y luego la participante de MasterChef Celebrity se lo confirmó a Santiago del Moro cuando se lo preguntó en uno de los programas del reality de cocina.

La llegada del primer hijo de la pareja viene a sellar una amor que tuvo que atravesar varios escollos y peleas familiares, sobre todo con Nicole Neumann, ex pareja de Fabián Cubero y mamá de sus tres hijas.

Ahora las aguas están calmadas y todo es alegría en la familia. Así lo reflejó Mica Viciconte en una entrevista que le brindó a Catalina Dlugi en “La Once Diez”, en donde también contó intimidades sobre cómo vivió los primeros meses de Luca Cubero en su pancita.

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo", le confesó Mica a la periodista de espectáculos, para luego agregar que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", señaló.

Mica Viciconte habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. "Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", dijo. Y remarcó: "Luca viene para unir a la familia".

Y consultada por las declaraciones de la participante de MasterChef, Nicole Neumann habló con PrimiciasYa.com de un posible acercamiento con Mica: "Ojalá se traduzca en hechos lo que dijo, ojalá sea así. Yo con Fabián hablo siempre porque es el padre de mis hijas, tenemos que hablar porque tenemos tres hijas en común, pero solo eso".

Por otro lado, se refirió a su presente sentimental con Manu Urcera: "Está todo bien, todo bárbaro por suerte. Estamos terminando el año muy feliz, contenta con mis hijas y por el trabajo. También muy bien con el amor así que no puedo pedir más. La pareja viene súper.

Por último, Nicole se refirió a su deseo de volver a ser madre: "No tengo proyectos para ya, pero siempre dije que sí al encontrar un hombre que así lo desee y si me quiere acompañar en ese deseo siempre y cuando sea el hombre indicado. Tal vez en algún momento tendrá que ser".

Cabe destacar que la entrevista con Nicole se dio en el marco del evento de fin de año organizado por la marca re relojes Swatch en el Alto Palermo. La modelo estuvo acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

Fotos: RS Fotos