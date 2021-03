Nicole Neumann habló de su polémica tapa de revista Gente a los 12 años: "Mi mamá me quiso..."

Nicole Neumann visitó hoy el ciclo "Fantino a la tarde" que se emite por América Tv y habló íntimamente con Alejandro Fantino.

“Mi mamá fue de viaje, a esquiar, lo conoce a mi papá en Austria y del amor nazco yo. Se vienen para acá, se casan por civil, se instala un tiempo mi papá. Yo nazco acá y después mi papá se va. Me reencontré con mi papá a los 18 años, no le recriminé nada. Escuché su historia y su versión de las cosas la primera vez que lo vi cara a cara, que fue en París. Lo fui a buscar al aeropuerto, no fuimos a comer a un restaurante, y escuché lo que él me quiso contar”, señaló.

Nicole hizo un repaso por su vida y habló de sus inicios como modelo a los 12. “Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 4,5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos”, contó.

Fantino le preguntó si estuvo bien comenzar a trabajar a los 12 y la llevó para el lado del mito que hay sobre la exigencias de la mamá de Nicole.

“Esa fue la que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia (...) La sociedad lo aceptó, me contrataban y después yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, a mí me divertía. Mi mamá incluso me quiso frenar porque no era normal. Pero como buena escorpiana cabeza dura en un momento le hinché tanto que me dijo ´bueno, está bien´”, desmitificó.

