Nicole Neumann habló sobre las intenciones de Cubero de presentarles a Mica a las chicas

Fabián Cubero junto a sus tres hijas Indiana (9), Allegra (6) y Sienna (3). En la tapa de la publicación y, debajo de la foto en que se lo ve junto a las pequeñas, el ex de Nicole Neumann dice que sus hijas "quieren conocer a Mica", refiriéndose a Micaela Viciconte, la escultural rubia de Combate

Pero, al parecer- según relató este martes la modelo en un móvil para Pamela a la tarde, la presentación entre las chicas y la nadadora ya se había concretado. "Ah, sí, ya la conocen". Y refirmó, tras la sorpresa del cronista: "Tengo entendido que sí, que la conocen. Eso me contaron las chicas".

Luego, contó si a las nenas les gustó haber conocido a Mica: "Bien. Buena onda".

Finalmente, se negó a pronunciarse sobre la actual pareja de su ex: "Hay gente de la que no me interesa opinar realmente. En realidad, de nadie. No tengo porqué opinar de alguien que no sea mi persona".

