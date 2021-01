Nicole Neumann habló del miedo por el coronavirus: "Me daba bastante pánico lo del recontagio"

Nicole Neumann habló este jueves de sus miedos al recontagio del coronavirus y que quiere que sus hijas hagan la cuarentena con ella cuando vuelvan de sus vacaciones, pero sabe que esto no será posible ya que tendrán que estar con la misma "burbuja" en la cual viajaron.

Por este motivo, la panelista contó en "Nosotros a la mañana", El Trece, que el reencuentro con sus hijas Allegra, Indiana y Sienna podría retrasarse aún más.

“Se tuvieron que hacer el PCR, dieron negativas, pero si queres volver al país lo tenés que hacer dentro de las 72 horas previas a que te subas al avión”, explicó la modelo.

“Tienen que hacer cuarentena, como tuve que hacer yo, no sé donde van a hacerla. Yo quiero que vuelvan conmigo”, agregó Nicole, sabiendo que seguramente se quedarán con el padre unos días más en cuarentena al regreso.

“Ahora está todo descontrolado, yo ya escuché un montón de cercanos re-contagiados, o sea que ya lo tienen por segunda vez. Pensaba que era más agresivo la segunda vez, pero vi varios casos que no, lo cual me alivia porque me daba bastante pánico”, se explayó.

