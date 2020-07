Nicole Neumann, furiosa con el programa de Carina Zampini: “Me parece una falta de respeto”

Nicole Neumann habló sobre la polémica que se generó por la carne utilizada para un plato que los participantes de "El gran premio de la cocina" prepararon en el programa que conduce Carina Zampini el martes pasado.

En las redes habían criticado que fuera elaborado con mara patagónica, que es un animal en peligro de extinción.

La producción del ciclo que se emite por El Trece aclaró que por un error durante el programa, uno de los jurados se refirió a la mara patagónica, un ejemplar en peligro de extinción y que es de la misma familia que las liebres.

Sin embargo, en realidad se trataba de un ejemplar de liebre europea lo que los participantes tuvieron que cocinar en el desafío del martes, que consistía en cocina de Río Negro.

“Saben que para mí comer carne no está bien. Me parece anti ético. No se está respetando a otros animales sintientes, que tienen las mismas ganas y derecho a vivir al igual que nosotros”, dijo Nicole Neumann cuando fue consultada al respecto.

“A su vez toda esa industria está destruyendo el planeta”, agregó la modelo.

“Me parece que son un montón de consecuencias por las que hay que cambiar nuestra forma de alimentarnos y nuestra relación con los animales y con el planeta tierra”, expuso, molesta, Neumann en diálogo con "Informados de todo" (América).

“De base son cosas que no me gustan. Mucho menos si es un animal en peligro de extinción, me parece una falta de respeto. No entiendo porqué alguien se puede creer mejor que otro ser vivo. Me parece muy arrogante del ser humano eso”, remarcó.

“Yo veo una vaca o un chancho y los veo igual que a mi perro. Creo que tiene que haber un cambio de conciencia grande en la gente. Se tiene que empezar a practicar para desarrollar mucho más la empatía y el amor por todos los seres vivos”, sostuvo Nicole.

“Es una cultura que hay que derribar porque la vaca quiere ser mamá no quiere darte leche para que vos te la tomes cuando ya estás destetado. Podemos obtener todo de las plantas”, concluyó.