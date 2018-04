Carolina Pampita Ardohain por la pantalla de Telefe tuvo como invitada a Micaela Viciconte y como era de esperarse el eje central de la entrevista fue el romance de la ex figura de Fabián "Poroto" Cubero. El segundo programa depor la pantalla detuvo como invitada ay como era de esperarse el eje central de la entrevista fue el romance de la ex figura de Combate con





Pampita decidió sacar a Cubero y a sus hijas al aire por teléfono. "¿Las nenas son demostrativas?", preguntó la ex jurado del "Bailando".





"Re, tenía miedo porque no había estado con nadie con hijos, le dije que vayamos con tiempo, que tanteemos qué onda. Una cosa es que sean fans y otra que este saliendo con papá. Son divinas, es difícil encontrarse con tres nenas, a veces me llaman, quieren ir al cine o a la plaza y me divierte", aseguró Viciconte.





Luego, la morocha se refirió a Nicole sin nombrarla: "¿Cuando pasó qué dormiste con una de ellas, la mamá se puso mal, como fue encontrarte en esa posición?".

Embed Que hubiera pasado si Nicole le hubiera hecho una nota a la China con los hijos de Pampita en off y Vicuña en un FaceTime? Que hubiera pasado si la China decía en un “juego” q la mataría a Pampita y Nicole se quedaba en el molde? EXACTO. Ojo... que la empatía tiene dos lados. — (@connieansaldi) 18 de abril de 2018







Por otra parte, Fede Bal le planteó a Viciconte un juego algo polémico. Le pidió que elija entre Pampita, Flor Vigna y Nicole con quién tomaría un café, con quién tendría sexo y a quién mataría. "Tomaría un café con Flor y mataría a Nicole. Perdón, es un juego", respondió.

