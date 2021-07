Nicole Neumann a fondo: convivencia, casamiento y posibilidad de volver a ser madre

Nicole Neumann habló este martes con el ciclo "A la tarde", América, ciclo que conduce Karina Mazzocco, y se refirió a todos los aspectos de su actual noviazgo con el piloto Manu Urcera.

“Siempre el amor de mi vida, pero tiene que tener eso otro también… sino, nunca va a ser el amor de mi vida. Soy escorpiana, me mueve la pasión”, dijo Nicole cuando le consultaron sobre la importancia que le da al sexo en una pareja.

E indicó que prefiere mantener un poco al resguardo la relación: “No hablar. Subí alguna que otra cosa porque lo habló todo el mundo y no hay nada que no se sepa. Pero igual trato de que fluya. Ya me vieron la semana pasada muy bien, por suerte”.

Y fundamentó sobre esto de mantener al resguardo la relación: “La decreté hace un tiempo, después de mi último noviazgo público. Porque da lugar a muchas cosas, se habla mucho y no me gusta. Mientras menos uno diga, menos hay para hablar. Que igual siempre encuentran algo. Es una pequeña parte de mi que prefiero preservar lo más que pueda”.

Y también habló sobre la posibilidad de casarse y tener otro hijo: “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar”.

“Me gusta la convivencia, la vida de a dos, compartida. Pero tiene que ser muy meditado y consensuado entre todo el grupo. Somos muchas”, señaló la modelo.

Y consultada sobre si hay posibilidades de convivencia con Urcera, Nicole cerró: “Todavía placard no, chicos. Pero en la cama siempre”.