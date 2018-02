Nicole Neumann a Facundo Moyano: "No tiene relevancia en mi vida"

Nicole Neumann se distanció de Facundo Moyano a fines de diciembre. Durante enero, hubo rumores de una posible reconciliación.

Sin embargo, la modelo confirmó que la relación está terminada definitivamente en una entrevista con "Nosotros a la mañana", el programa que conduce Fabián Doman por El Trece.

"No me interesa hablar de gente que no tiene relevancia en mi vida en este momento", indicó.

Luego, al ser consultada si estaba enojada con su ex, respondió: "No, pero ¿por qué voy seguir nombrando a gente que no tiene participación en mi vida?".

Por último, cuando se le preguntó qué opinaba sobre la participación de Moyano en el cumpleaños de Susana Giménez, Neumann dijo: "De mi vida te puedo decir lo que quieras. Pero no me interesa hablar de la vida de nadie más. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera".

Embed