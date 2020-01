Nicole Neumann contra Fabián Cubero: reveló la importante suma que él le reclama

La modelo expuso públicamente que su ex marido y padre de sus tres hijas le exige una cifra considerada de dinero.

Antes de cerrar su 2019, Nicole Neumann no se olvidó de su ex marido Fabián Cubero y reveló la importante suma que él le reclama: dos millones de pesos.

Fue en un comentario a un posteo en redes del ciclo, donde ella es panelista.

"Lastima que por el contrario el suyo, después de para obtener mis permiso d viaje con mis hijas gracias a cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia (que me había revocado porque se le ocurrió no hubo otra cosa como inventa) sea ahora, de mandarme reclamando a la madre de sus propias hijas 2 millones de pesos !!!!!!", lanzó enojada la modelo.

Y siguió su descargo: "Quiiiiiiii???)!! Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme ne la calle tirada, no se bien cual de las dos todavía.... estoy en shock!".

"Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después veré (de la feria judicial) como sigue eso!!!!", añadió Nicole.

"Que lastima que 2 padres tengan deseos tan diferentes compartiendo 3 hijas... quien es el que no tiene paz ?? Quien es el que no para de ver como "joder" al otro ?!? A los hechos me remito......Feliz Año para Todos !!!! Ojalá se llenen realmente de amor y paz y eso se refleje en sus actos !!!!!", finalizó certera.