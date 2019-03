Nicole Neumann explicó por qué se fue de 'Cortá por Lozano': "Se armó un escándalo por..."

Cuando se anunció que Verónica Lozano se iba a tomar unas vacaciones y al frente de su programa, "Cortá por Lozano" (Telefe), iba a quedar Jimena Barón, enseguida se disparó la polémica.

Es que una de las panelistas del ciclo de ese momento, Nicole Neumann, abandonó el ciclo tras el descanso de la conductora.

Finalmente, tras miles de rumores, Nicky decidió romper el silencio y habló del tema.

"Sentí que había cumplido un ciclo. En su momento acepté estar como panelista porque siempre la admiré a Verónica Lozano y quería aprender de su manera de conducir. Siempre fui como un pulpo en cuanto a mi necesidad de crecer y aprender. Fueron dos años hermosos, pero necesitaba cambiar", arrancó Neumann en diálogo con revista Caras.

Y continuó: "Lo hablé con ella, fue una charla antes de que se fuera de vacaciones, porque hubo malos entendidos, pero para mí está todo bien. La sigo admirando como persona y como profesional".

"Se dijo que me alejaba del ciclo porque no soportaba a Jimena Barón. Sería ridículo, con mis 38 años, tener celos retroactivos de hace cuatro años atrás. Sería una reacción infantil y yo no lo soy. Creo que se armó todo ese escándalo para generar prensa", concluyó taxativa.