Nicole Neumann explicó por qué aún mantiene una foto con Poroto Cubero en el living de su casa

La modelo explicó por qué no saca la imagen de ella y el ex futbolista de su casa.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero duró más de diez años pero se terminó hace tres. Desde entonces la modelo y el ex futbolista se trenzan en escándalos que tienen que ver con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

La ruptura vino por parte de Nicole, que le planteó no continuar juntos. Cubero aceptó y, después de un tiempo, rehízo su vida y hoy disfruta de un romance con Mica Viciconte. En cambio, Nicole no tuvo suerte con sus parejas y todo indica que es porque no “soltó” a su ex.

Algo que avaló esa teoría fue la participación de la modelo en el ciclo "Divina Comida" (Telefe). En el programa los famosos juegan a ser anfitriones por una noche y abren las puertas de sus casas a otros famosos. En los adelantos de episodio que se realizará en la casa de Nicole se pudo ver una foto romántica, en blanco y negro, de ella con Fabián Cubero cuando todavía eran pareja: en pleno living.

Todo esto generó un gran revuelo y fue la mismísima modelo la que salió a aclarar los tantos. "Lo mostré. No tengo vergüenza, es el padre de mis hijas, alguien con quien compartí once años", dijo al respecto en “LAM”, El trece. Además, aclaró que su casa sigue siendo un "hogar familiar".

Nicole aseguró que no piensa sacar la imagen por sus hijas, ya que sería como "borrar la identidad" del exfutbolista. "Él sigue siendo parte de sus vidas", sumó.

