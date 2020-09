Nicole Neumann enfrentó los rumores de romance con el ex de Isabel Macedo

Hace unos días, surgió el rumor de romance de Nicole Neumann con el polista Martín Tassara, ex de Isabel Macedo, de quien se separó en 2015.

“El ex de Isabel Macedo hoy está saliendo nada más y nada menos que con Nicole Neumann. ¡Qué van a salir virtualmente! Ya concretaron, salen hace casi dos meses. La pandemia los unió. Ya se hisoparon”, fue la frase que usó Pía Shaw en el ciclo radial "El Espectador".

Y agregó para darle fuerza a la noticia: “En el momento del covid positivo de Nicole se separaron por 20 días. Estuvieron en contacto, él estuvo muy pendiente y volvieron a verse”.

Este martes, en "Nosotros a la mañana", El Trece, Nicole enfrentó el rumor de romance ante la consulta de sus compañeros: "Yo no hablo de mi vida privada como hace dos años", sentenció.

Y agregó: "Igual es genial, ayer me preguntaron y dije lo mismo, no hablo de mi vida privada, pero estás enamorada? No. Pero querés estar enamorada? Sí, me encanta estar enamorada. Confirmación: Nicole está enamorada, es espectacular".

"Diga lo que diga, van a interpretar lo que quieran, así que les abro el abanico, digan lo que quieran, yo besitos a todos. Como diría Dignity, brillantina para todos", remarcó la panelista.

Y aclaró: "Estuve con otro Tas, pero con otro final, pero dejémoslo ahí . No hay nada, nada de nadie de nada".

