Nicole Neumann detalló los síntomas que tuvo por el coronavirus

aNicole Neumann detalló el domingo en la mesa de Mirtha Legrand los síntomas que tuvo por el coronavirus.

"Tuve síntomas leves pero un picor de garganta fuerte", indicó la modelo en charla con Juana Viale.

“Era un ardor bastante feo. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general”, contó la rubia, ya recuperada del coronavirus.

“Por ahí te agitas mucho. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo”, reveló Neumann.

Y amplió sobre lo que sintió: "Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato. No lo registraba mucho, pero cuando fui a cambiar un florero tiré el agua y mis hijas empezaron a hacer arcadas. ‘¡Mamá, qué olor!’, me decían y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba oliendo nada. Perdí el olfato”.

