Nicole Neumann defendió a Pampita ante la aparición de La rubia peronista: "¿Sale en razón de qué?"

La rubia sorprendió al plantear que no entendía el por qué del ataque a su colega, con quien nunca se llevó bien.

Ante la noticia que Roberto García Moritán, el actual marido de Carolina Pampita Ardohain, le escribió mensajes privados a Nicole González “La rubia peronista” en los que la invitaba a tomar un café para "hablar de política", se generó toda una polémica.

Los mensajes que intercambiaron eran de 2018, cuando el empresario y la modelo ni se conocían aunque él salía con otra mujer del medio y se lo aclaró. Moritán solo quería juntarse a charlar.

Pero la difusión de los mensajes provocó un revuelo ya que González dijo que a partir de esto se le acercó un hombre al teatro, la abordó y, como convencerla que se fuera con él, le dijo que tenían en común a Moritán.

La peronista había interpretado que el marido de la modelo había comentado entre sus amistades que había sucedido algo entre ellos.

LEER TAMBIÉN:La visita mística de Pampita y Roberto García Moritán a la Virgen Desatanudos

Mientras contaban esta noticia al aire en “Nosotros a la mañana”, El Trece, Nicole afirmó que no entendía “A qué iba el tema”, defendiendo de alguna manera a su Pampita, con la que siempre estuvo enemistada.

“No entiendo cuál es la trascendencia de todo esto ¿Cuál es el foco, el nexo o la noticia? No entiendo”, preguntó la rubia al escuchar audios de la Peronista.

“Fue hace un un año y medio, ya eso no es. No le pasó nada a esta chica con esta persona, que supuestamente era el amigo de… ¿cuál es el foco’”, preguntó riéndose y dejando al Pollo Álvarez, conductor del ciclo, casi tartamudeando dándole la razón: “Como está al aire esto no sé qué decir”, aclaró.

“Desde el día uno que sale esto, ¿Sale en razón de qué? En principio querían decir que era la tercera en discordia, también hubiera sido horrible, andá y charlalo en privado”, volvió a plantear Nicole y el Pollo le contestó que ellas son noticia por todo.

LEER TAMBIÉN: Pampita la rompió en una despedida de soltera: baile en el caño y cantó con el doble de Luis Miguel