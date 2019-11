Por qué Nicole Neumann debió entrar a upa a un estudio de TV

Nicole Neumann llamó a la productora de Palermo (Kuarzo) en la que se emite “Nosotros a la mañana”, El Trece, para advertir que iba a necesitar ayuda para bajar de su camioneta y entrar al lugar. Atento a esto, uno de los guardias de seguridad esperó que se bajara del vehículo para alzarla a upa y llevarla a su camarín.

Luego, vestida y cambiada, la escoltó también a upa al estudio. Una vez que comenzó el programa el Pollo Álvarez contó que vio todo y se burló un poco de la situación.

“¿Pero qué te pasó?”, le preguntó el Pollo a la modelo. Nicole explicó: “La pavada más grande del Planeta Tierra. Mis hijas querían que suba a saltar con ellas y a jugar a la mancha en la cama elástica. Y de golpe no sé qué pasó que vi las estrellas y me encontré tirada en la cama elástica y no sé qué tengo en la rodilla. Cuando estoy quieta no me duele. No puedo pisar, ni estirarla ni doblarla”.

“¿Y cómo hacés para manejar?”, le consultó el conductor. “Es automático y pisó el acelerador con la derecha”, respondió la panelista.