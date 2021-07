Nicole Neumann contó cómo se lleva Manu Urcera con sus hijas

Nicole Neumann y José Manuel Urcera viven una apasionada historia de amor que nació hace unos meses y se muestran en un gran momento.

Ambos compartieron un viaje a Estados Unidos hace unas semanas y fueron compartiendo distintos momentos vividos en las redes.

La modelo habló a fondo de presente sentimental y contó que el piloto de carrera ya conoció a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana, niñas que tiene en común con su ex marido Fabián "Poroto" Cubero.

“Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, les divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”, reveló Nicole sobre Manu y la relación con sus hijas en charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina", La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede", amplió la rubia sobre el amor.

Y cerró: "No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida... Pienso todo un poco más”.