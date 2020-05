Nicole Neumann contó qué tiene que tener un hombre para seducirla

Nicole Neumann está hace un tiempo sola, sin pareja estable, y se animó a contar qué tiene que tener un hombre para seducirla.

Ante la pregunta de su compañero Tomás Dente, la modelo se soltó y detalló los rasgos que le seducen para conocer a alguien.

"Tiene que ser inteligente pero a la vez divertido, protector y saber respetar e interpretar", indicó la rubia en "Nosotros a la mañana",El Trece.

Y destacó: "Que me haga reír, que me haga divertir. Que sepa respetar mis momentos de hermitánea, de soledad, necesito mis momentos de silencio, que son pocos, pero que me gusta tener".

"No me gusta el hombre aburrido", aclaró. Y se sinceró: "El físico me llama, antes pensaba que no, pero me di cuenta que sí".

El video.