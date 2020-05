Desde la tranquilidad de su casa, Nicole Neumann contó con qué actor se le escapó la lengua en un beso en ficción, al ser consultada sobre sus experiencias actuando.

"Me pasaron dos cosas: una de pegar un cachetazo y no lo supe dar de mentira y se me fue la mano a Agustina Lecouna, que es un amor, tenemos buena onda y lo hablamos", recordó la modelo en "Nosotros a la mañana", El Trece.

Y luego comentó sobre una escena donde se dejó llevar un poco de más con un actor: Joaquín Furriel.

"Y después con Joaquín Furriel en el beso ficticio se me escapó la lengua. En la novela das el beso de labio, no tenés que meter la lengua, salvo en el cine y que estés haciendo una escena de sexo", explicó la rubia.

"Se me fue, no estoy acostumbrada a dar beso ficticios y orgánicamente una besa con lengua y todo. Estaba medio enamoradita de él", reconoció.

