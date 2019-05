Nicole Neumann admitió que está bueno que sus hijas se lleven bien con Mica Viciconte

Mariano Iúdica y Pía Shaw salieron a la calle con el móvil de "Involucrados", Nicole Neumann. salieron a la calle con el móvil de América , y en el recorrido por Palermo se encontraron con





"¿Cómo anda ese corazón, está enamorada, sigue?", le preguntó Pía a lo que la modelo respondió: "Chicos no hablo de mi vida sentimental hace rato". Iúdica le preguntó por qué y Nicole no dudó en contestar: "Porque es una fiaca, hay que estar aclarando: estoy en crisis, volví, me separé, estoy conocí a otro... No, por qué tengo que estar dando un parte diario de mi vida. No digo nada más".





Pía aprovechó y recordó la noticia de Nicole besándose con Matías Tasín en Tequila, a lo que le dijo que le gustaba ese chico para ella. Nicole, queriendo esquivarla, afirmó que "Que lindo es chapar, cuando encontrás alguien con el que chapas bien mejor". y agregó: "El beso es todo".





Mica Viciconte y su ex Fabián Cubero. Aseguró que no quiere hablar de ellos y que haría cualquier cosa por preservar la intimidad de las tres hijas que tiene con el futbolista. Pero, los conductores fueron directo a lo que realmente querían saber; sobrey su ex. Aseguró que no quiere hablar de ellos y que haría cualquier cosa por preservar la intimidad de las tres hijas que tiene con el futbolista.





Pía le preguntó, pese al hermetismo de la modelo, si no estaba bueno que sus hijas se llevaran bien con la nueva pareja del papá y que ella las cuide. Y, Nicole afirmó que "eso sí está muy bien".





