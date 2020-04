Nicole sobre el conflicto con sus compañeros de "Nosotros a la mañana": "Mi motivo para no estar ahí es muy claro"

Nicole Neumann es una de las figuras que eligió seguir trabajando pero desde su casa. La modelo participa de "Nosotros a la mañana" pero vía Skype.

Anoche, Mercedes Ninci aseguró en el programa "Bendita" que los compañeros de Nicole están bastante molestos porque la idea de la producción era ir rotando pero ella nunca aceptó esa propuesta.

Todos los que asisten al estudio corren el mismo riesgo de contagio y a todos les gustaría quedarse en sus casas, pero esa decisión sería complicar la existencia del ciclo matutino que conducen el Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

Y este jueves, la modelo quiso que sus compañeros explicaran de dónde había salido el rumor, pero nadie se hizo cargo. "¿Ah me aman? Porque ahí estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo", arrancó Nicole, desde su casa.

El Pollo se hizo cargo del malestar de la modelo y le propuso que utilizara el espacio para aclarar las internas con el grupo, que sí continúa yendo al estudio a pesar de la pandemia.

"Mi motivo para no estar ahí es muy claro y es que soy el único adulto con tres menores y no me puedo ir, tengo que cocinarles, asistirlas con las clases, no las puedo dejar solas en una casa, no tengo empleada ni están en el colegio y no puedo estar ahí, después si hay alguien que está enojado conmigo, ni idea", indicó Nicole.

Entonces, habló puntualmente del mensaje que recibió Ninci y desató las especulaciones de roces entre los panelistas. "Yo no estoy yendo, no sé qué pasa, no sé qué hablan ahí, me fui del chat porque sí tuve un temita con alguien del grupo, pero es de mi lado, del otro lado no sé", señaló, sin más especificaciones. "Igual me gustaría hablar de lo que vamos a hablar", pidió.

Y como ya se cumplía el horario para terminar el programa, El Pollo pidió resolver el asunto "puertas para adentro". Nicole disintió: "Cuando hay una burla pública está buena la disculpas públicas, la levantaron todos los medios y yo esperaba una disculpa y no la recibí. Lo público es público, pero ya caducó".

