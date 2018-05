Nicolás Wiñazki mostró el rostro de las personas que le pegaron

Nicolás Wiñazki fue víctima de una agresión en la vía pública a la salida del Congreso de la Nación, durante la cobertura de la sesión por el debate del proyecto para evitar aumentos a las tarifas de servicios públicos. fue víctima de una agresión en la vía pública a la salida del, durante la cobertura de la sesión por el debate del proyecto para evitar aumentos a las tarifas de servicios públicos.

TN fue increpado por un grupo de personas de manera violenta, quienes se identificaron como "militantes K". El periodista defue increpado por un grupo de personas de manera violenta, quienes se identificaron como

Anoche, en su programa "TN Central", mostró el rostro de las personas que lo agredieron, imágenes que fueron captadas por él mismo con su celular.

"No sé si eran de la Cámpora, pero sí se identificaron como militantes K. Hay una denuncia policial. Tenía que caminar 70 metros sólo para buscar el auto en el garage y todavía lo estoy pagando en cuotas", comentó el periodista.





"Vi por el reflejo de las vidrieras que uno me empezó a seguir y cuando entré al garage, ellos entraron y me empezaron a pegar. Eran cuatro contra uno, eso en el barrio se llama cobardía. Me llevaron contra una pared pegándome y yo me defendí, no me sale pegar", agregó.





El video.