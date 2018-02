Durante la jornada de doblaje, el actor habló sobre su vínculo emocional con las películas infantiles: "Cuando me llegó la propuesta, me acordé de Cars, que es una película que me dio muchas satisfacciones. Es el día de hoy que los chicos me piden mensajes para el cumpleaños con la voz del Rayo Mc Queen. Con el oso Paddington lo que me pasa es que tiene un aspecto muy humano, y creo que nosotros tenemos que ser más humanos con la naturaleza y con los animales. Paddington tiene mucha ternura".

Además, Vázquez adelantó de qué se trata "Paddington 2": "Son proyectos que nos acercan a todos a la familia. Es una película animada y nos entusiasma a todos. Ahora, que estoy haciendo la voz de oso, confirmo que es un gran acierto. La estoy pasando muy bien, la gente en los cines la va a pasar muy bien. Y termina bien, que es lo más importante, ya que no pasa en todas las películas".

La película familiar no estadounidense más exitosa de todos los tiempos tiene su secuela. Paddington 2 encuentra al tierno oso, ya instalado con la familia Brown en Londres, donde se ha convertido en un miembro popular de la comunidad de Windsor Gardens. Mientras busca el regalo perfecto para el cumpleaños número 100 de su tía Lucy, Paddington ve un libro único en la tienda del Sr. Gruber y se embarca en una serie de trabajos extraños para comprarlo. Pero todo se complicará cuando el libro sea robado, y Paddington tenga entonces que detener al ladrón con la ayuda de los Brown.

La producción británico- francesa llegará a los cines en febrero de la mano de Digicine, la distribuidora que convocó a Nicolás Vázquez para el nuevo desafío de su carrera. En Brasil, fue el actor Bruno Gagliasso quien asumió la voz de Paddington 2, reconocido por sus protagónicos en telenovelas como "Preciosa perla" y "Ojos sin culpa".