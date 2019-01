Nicolás Vázquez reveló cómo se enteró de la muerte de su hermano

Este lunes, Nicolás Vázquez dialogó con Intrusos y reveló cómo vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando aquel 16 de diciembre se enteró sobre el fallecimiento de su hermano Santiago, mientras el joven se encontraba de vacaciones en Punta Cana.

Ese día, según relató, Nicolás se encontraba haciendo unos y trámites en el banco, cuando recibió el llamado de "Carry", el mejor amigo de Santi, quien se encontraba junto al muchacho en México.

"En el banco no podés usar el teléfono, entonces lo veo cuando salgo y escucho la voz de él. Lo escucho mal y me preocupé. Pensé que se había mandado una cagada y antes de viajar le había hablado. Le dije que estaba en un buen momento, que no se metiera en líos, que no se pelee", comenzó.

"En el audio lo escucho como llorando y me decía: 'Ni, ¿estás por ahí?'. Le pregunto: ¿qué pasó?', no me contesta y veo que había leído el mensaje. Entonces lo llamo y no era él, era su amigo, que me dice lo que me dice...", expresó Nico, muy acongojado y casi sin poder continuar.

"Me quedó un miedo constante con el teléfono. No me gusta que me llamen, no me gusta recibir WhatsApp", reveló luego.

"Siempre que me vas a decir algo, poneme: 'Hola, está todo bien. Te mando un audio'. Me quedé muy asustado. Si me llaman mi mamá o mi papá, les preguntó si pasó algo, si está todo bien. Fue el miedo más grande que me quedó", detalló.

"No es miedo a que me pase algo a mí. Lo único que pido es que nunca más le pase algo a alguien de los míos. Yo quiero ser El Rey León: que a los míos no le pase nada", agregó.

"Estuve dos días encerrado en un cuarto, no en una casa, sin que nadie me molestara. Con el teléfono de mi hermano, simplemente mirando cosas de él. Por suerte, me lo pude quedar yo porque sus amigos me lo trajeron y quedó mucha información hermosa, de muchas fotos y conversaciones", contó más tarde.

Luego, se mostró agradecida por el apoyo de su pareja y amigos: "Gime estaba sosteniendo mucho a mi familia. Mis amigos, que son mi familia, también estuvieron y llegaron a haber cincuenta personas en casa viendo qué comíamos y qué había que hacer".

