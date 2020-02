Nicolás Scarpino: "Con Sergio tenemos ganas de ser papás, veremos cómo se concreta ese deseo"

Mientras disfruta su verano en Carlos Paz con la exitosa obra de Flavio Mendoza, “Un Estreno o un Velorio”, Nicolás Scarpino abrió su corazón y le contó a PrimiciasYa.com que con su esposo, Sergio Paglini, tienen ganas de ser papás.

Sobre la obra que presenta en el teatro Luxor también con Georgina Barbarossa, Betiana Blum y Daniel Aráoz, Nico indicó: “Es una temporada hermosa, estoy muy contento por todo lo que está sucediendo con la obra. Me encanta que Flavio ha pensado en mí para ser parte de este espectáculo, me encanta además la idea que me haya visto como director de actores, si bien él es el director general, yo estoy en la dirección actoral obviamente con su mirada. Tiene una producción enorme porque ya Flavio nos acostumbra a contar con un espectáculo de calidad”.

Y luego remarcó: “Con Flavio ya es la segunda vez que hacemos un espectáculo, pero nos conocemos desde hace muchos años. La verdad que yo quiero mucho, lo respeto mucho y siento que me estoy ganando además un amigo hermoso donde tenemos charlas muy lindas y todo eso se traduce arriba del escenario”.

Por el lado personal, contó cómo son los días junto a marido: “Con Sergio nos encanta vivir en Carlos Paz, estamos re bien acá. Estamos con nuestros perritos Lucas y Olivia y disfrutamos de todo memento. Sergio viene cada tanto a ver la función y también va a ver otros espectáculos porque tiene el espacio para poder hacerlo y cuando yo tengo el espacio también voy a visitar a compañeros y amigos como fue el otro día que fui a ver el espectáculo de Pedro Alfonso y me divertí muchísimo, entre otros”.

“Es muy importante que Sergio me acompañe acá, él deja sus cosas para venir a estar conmigo. Y si tiene que hacerse una escapada, lo hace. Pero somos el uno del otro dos compañeros hermosos, yo estoy bendecido por donde lo mires. Tanto desde el lado profesional como personal, es maravilloso todo lo que me sucede”, destacó Scarpino.

Además, admitió que tienen el deseo de ser padres: “Tenemos ganas de ser papás. Nosotros empezamos la relación y nos enfocamos de estar muy bien juntos y a la hora de pensar en hijos lo primero que tiene que aparecer es el deseo. Al principio no aparecía ese deseo y hace un tiempo hasta esta parte empezó aparecer ese deseo y hay que ver de qué manera podemos llevarlo adelante. Lo lindo que ahora empezó ese deseo, veremos cómo se concreta”, dijo Nico, quién aclaró que no subrogarán un vientre en Estados Unidos porque está fuera de sus posibilidades.

